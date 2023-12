Un șofer a murit decapitat după ce a lovit cu mașina un gard și un stâlp Un sofer a murit decapitat, iar pasagerul sau este in coma dupa ce masina in care se aflau a parasit partea carosabila. Aceasta a lovit un gard și a fost proiectata intr-un stalp de curent. Accidentul a avut loc in localitatea maramureseana Oncesti. Un barbat, de 53 de ani, din Sighetu Marmației, aflat la volanul unui autoturism, care se deplasa pe DJ 186 inspre Vadu Izei, a parasit partea carosabila, a intrat in gardul imprejmuitor al unui imobil și a fost proiectat in stalpul de susținere a cablurilor de curent. In urma impactului, șoferul a murit, fiind gasit cu capul strivit. Pasagerul din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

