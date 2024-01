Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite in urma unui grav accident care a avut loc in aceasta dupa amiaza in comuna Dumbraveni. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar trei persoane primesc ingrijiri medicale. La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare și…

- Poliția Suceava a fost sesizata ca pe strada Grigore Antipa s-a produs un accident rutier in urma caruia a rezultat avarierea mai multor autovehicule, iar conducatorul singurului autoturism aflat in mișcare in momentul accidentului s-ar afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma cercetarilor…

- Un șofer din Targoviște, in varsta de 32 de ani, a ajuns sambata seara la spital dupa ce a fost implicat intr-un accident violent, pe DN 72A, pe raza localitații Gheboieni, comuna Tatarani. Vinovat pentru producerea coliziunii este tanar șofer din satul de pe Valea Damboviței. Din primele date, polițiștii…

- Un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s a produs, astazi, pe DN6, intre localitatile Gorneni si Stalpu. In eveniment au fost implicate doua autoturisme.La caz s au deplasat pompierii din cadrul Statiei Mihailesti, cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul…

- La data de 2 decembrie ora 01.19, un barbat din Suceava a condus autoturismul pe strada Ion Irimescu avand direcția de deplasare spre bld. 1 Decembrie 1918, iar la un moment dat a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus de catre alt barbat din Suceava, ce se deplasa spre Moara. Ambii conducatori…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Radauți, impreuna cu un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean, au intervenit vineri dimineața, in jurul orei 4:20, cu o autospeciala pentru descarcerare la un accident rutier produs pe raza localitații Clit, la ieșire spre comuna Marginea (DN2E). Potrivit…

- Sambata seara un barbat din localitatea Plopeni a condus autoturismul pe D.N 29 din direcția Salcea catre Suceava, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un alt barbat din localitatea Dumbraveni. In urma coliziunii a rezultat vatamarea…

- La data de 29 octombrie ora 02:00, polițiștii din Frasin, in timp ce executau acțiunea BLOCADA pe raza localitații Slatioara, comuna Stulpicani, pe DJ177B, au procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire pentru control unui autoturism condus de catre un barbat de 22 ani, domiciliat in Campulung…