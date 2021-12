Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 4 decembrie, 18 orașe din Romania au rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori. Cea mai mare rata de incidența se inregistreaza in Cazanești, județul Ialomița (4,6) și Valea lui Mihai (4,42). In București, rata de infectare este de 1,47 la mia de locuitori. 238 de localitați, cu…

- Niciun oraș sau municipiu nu are incidența Covid mai mare de 6 la mia de locuitori. Localitatea cu rata de infectare cea mai mare este comuna Ceru-Bacainți, din județul Alba, respectiv 17,02 la mie. Curtici din...

- Comuna cu cel mai mic numar de locuitori din Alba, Ceru-Bacainti, inregistreaza, cu 4 cazuri de COVID-19, cea mai mare rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 din judet, respectiv 17,02, potrivit Agerpres. Potrivit datelor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Alba, in Ceru-Bacainti, o comuna…

- Comuna Ceru Bacainți este, in acest moment, comuna cu cea mai mare incidența a cazurilor de COVID-19 din țara, potrivit ultimelor date primite de la autoritați. Deși are o populație de 235 de locuitori, Ceru Bacainți a reușit aceasta „performanța” cu doar 4 infectari raportate, conform modului in care…

- Incidenta raspandirii COVID in judetul si municipiul ConstantaPrefectura Constanta informeaza ca incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile este de 6.66 cazuri la mia de locuitori, in timp ce ieri a fost de 6,36. Totodata, la nivelul judetului Constanta, incidenta…

- Este vorba despre comunele Baciu, Caianu, Catina, Gârbau, Geaca, Jichișu de Jos și Palatca. Situația epidemiologica cea mai grava este în comuna Catina, unde incidența a ajuns la 14,03 cazuri de Covid-19 la mia de locuitori. Aceasta…

- Incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile este de 3,58 cazuri la mia de locuitori.Prefectura Constanta informeaza ca incidenta raspandirii COVID 19 in municipiul Constanta pentru ultimele 14 zile este de 3,58, in timp ce ieri a fost de 3,16.Totodata, la nivelul judetului…

Azi, Campia Turzii a depașit incidența de 2 cazuri COVID la mia de locuitori, datele furnizate de DSP Cluj indicand o incidența de 2.16 la mia de locuitori (59 de cazuri in intervalul 9-22.09.2021,...