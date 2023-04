Un singur constructor interesat de lucrările de străpungere Traian Lalescu-Calea București Singurul ofertant pentru lucrarile privind strapungerea strazii Traian Lalescu pana in Calea București este Domarcons SRL. In ultimii ani, firma craioveana s-a ocupat de modernizarea mai multor strazi din Banie. Licitația a fost publicata in SEAP la data de 16.02.2023, iar data limita a depunerii ofertelor a fost 29.03.2023. Licitația este la a doua strigar. Prima licitatiei pentru executia lucrarilor de strapungere a strazii Traian Lalescu spre Calea Bucuresti a tot fost amanata din diverse motive, cel mai des invocat fiind lipsa avizul de mediu. In cele din urma, singurul constructor interesat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

