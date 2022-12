Un sindicat al drogurilor implicat în zece regiuni a fost anihilat în Ucraina In paralel cu razboiul impotriva agresiunii ruse ucrainenii reușesc sa caștige și batalii in lupta cu rețelele de fabricare și distribuție a drogurilor. In aceasta saptamana, au lichidat un „sindicat” ce vindea stupefiante in cel puțin 10 regiuni și au confiscat substanțe psihotrope in valoare de 45 de milioane grivne (1,15 milioane euro). „Pe teritoriul a 10 regiuni s-a desfașurat o operațiune speciala de amploare pentru a elimina activitațile sindicatului drogurilor și pentru a-i reține pe liderii sai și pe cei mai activi participanți. Peste 200 de oameni ai legii au fost implicați in operațiune.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 30 de ani și concubina sa in varsta de 19 ani, membrii unei grupari specializate in comercializarea drogurilor, au fost reținuți pentru 72 de ore, scrie Vocea Basarabiei. Astfel, in cadrul perchezițiilor la domiciliul acestora, polițiștii au fost depistat aproximativ 1,5 kg de…

- Rusia blocheaza ajutorul umanitar pentru Siria și acționeaza in mod premeditat ca un factor destabilizator in aceasta țara pentru a continua o criza care sa puna presiune suplimentara pe UE și aliații occidentali in contextul razboiului din Ucraina. Din cauza Rusiei, risca sa moara de foame milioane…

- Marți, 1 noiembrie, un tribunal rus a amendat proprietarul Wikimedia Foundation, proprietarul Wikipedia, cu 2 milioane de ruble (32.600 de dolari) pentru articole referitoare la razboiul din Ucraina, a declarat șeful filialei din Rusia a fundației, citat de Reuters și G4media. Stanislav Kozlovsky a…

- Un grup infracțional, specializat in comercializarea drogurilor de diferite tipuri in zona de nord a țarii, prin aplicația Telegram, a fost destructurat de catre polițiștii de la Balți. Astfel, potrivit unui comunicat al Poliției, valoarea drogurilor depistate constituie circa 2 milioane de lei. Totodata,…

- Agentia ONU pentru refugiati (UNHCR) a fost nevoita sa reduca o serie de operatiuni la nivel global din cauza unei lipse de finantare. Cel putin 700 de milioane de dolari erau necesari pana la sfarsitul acestui an, a precizat agentia intr-un comunicat, avertizand ca „urmatoarea runda de reduceri de…

- Alarma aeriana a fost declanșata marți dimineața pe intreg teritoriul Ucrainei, cu excepția Crimeei anexate de Rusia in 2014. Capitala și mai multe orașe au fost deja lovite de mai multe proiectile. Conform publicației Ukrainska Pravda, o alarma aeriana a fost anunțata pe intreg teritoriul Ucrainei.…

- Potrivit unui studiu realizat de UNICEF, dat publicitații luni, 17 octombrie, razboiul din Ucraina și creșterea costului vieții (care decurge din acesta) au aruncat, in ultimele luni, in saracie alte milioane de copii din Europa orientala și din Asia centrala. In Europa orientala și in Asia centrala,…

- Alarmele aeriene au sunat in noaptea de marți spre miercuri in mai multe orașe din Ucraina, vizate de noi atacuri cu rachete. Intr-unul din cazuri s-a folosit chiar muniție incendiara. Pentru a treia zi consecutiv, rușii au lansat rachete spre Zaporijjea, regiune in care se afla cea mai mare centrala…