Un sindicalist francez moare la Saint-Etienne, după ce a căzut de pe o statuie şi s-a lovit la cap în timpul manifestaţiilor împotriva reformei pensiilor Acest barbat in varsta de 51 de ani, care a fost transportat intr-o stare ”foarte grava” de catre SAMU la CHU Saint-Etienne, se afla in stare de moarte cerebrala miercuri, dupa ce a cazut de la cativa metri inaltime si s-a lovit cu capul de dale de piatra. Marti, acest muncitor a urcat pe una dintre cele doua statui de bronz instalate de o parte si de alta a treptelor de acces in Primaria Saint-Etienne, in timp ce reprezentanti sindicali luau cuvantul. ”Ne asociem durerii familiei, a fiicei sale. Multi dintre colegii sai sunt in stare de spc (…). Psihiologi au fost pusi la dispozitia celor care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Lino Golden a fost implicat intr-un accident rutier pe Șoseaua Alexandriei din București. Artistul s-a izbit frontal cu mașina de un tramvai de pe linia 32, dupa ce nu s-ar fi asigurat corespunzator.Din primele informații, Lino Golden a fost transportat imediat la sptal pentru a primi ingrijiri…

- Doua femei au murit si doi copii - de 2, respectiv 4 ani - se afla in stare grava, unul in stare de inconstienta, dupa un cumplit accident produs luni la amiaza. Un autoturism marca Audi a fost surprins de trenul interregio Bucuresti Nord – Suceava la trecerea de nivel de cale ferata dintre Salcea si…

- Doi copii și doi adulți sunt in stare grava dupa ce un tren a lovit o mașina intr-o localitate din județul Suceava. Trei victime nu sunt conștiente și cadrele medicale fac eforturi pentru a le salva viața.

- Moarte socanta pe Autostrada Sibiu-Pitesti. Un barbat a incercat sa evite o masina care derapase periculos spre el si a sarit peste parapete. Nu si-a dat seama ca se afla pe un viaduct iar sub el este un hau de aproape 30 de metri. Victima fusese implicata intr-un carambol cu sase masini. Drumul era…

- Tanara din Alba Iulia care a cazut in raul Ampoi la inceputul lunii ianuarie a murit. Era internata pe secția ATI, in stare grava Tanara de 30 de ani din Alba Iulia care a cazut in apele raului Ampoi, pe 3 ianuarie, a decedat pe vineri noaptea pe secția de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului…

- Potrivit purtatorului de cuvant al SJU Suceava, dr. Dan Teodorovici, tanarul a fost diagnosticat la prezentare cu traumatism cranio-cerebral cu plaga parietala stanga, traumatism toracic cu plaga injunghiata toracica posterioara, o fractura costala, hemopneumotorax stang și contuzie abdominala.Pacientul…