- La intrarea in cartierul bucureștean Drumul Taberei, ascunsa printre blocuri, o construcție, candva mareața, iși traiește, demna, agonia. Nici macar vecinii nu știu ca acolo s-a scris una dintre cele mai glorioase pagini ale aviației romane. Este vorba despre hangarul din care Aurel Vlaicu a pornit…

- In plina efervescența politica, primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se arata ingrijorat de viitorul omenirii. Nu vede cu ochi buni Inteligența Artificiala și crede ca ne paște un pericol. ”Acum, ne bucuram ca ne-a trimis cateva firimituri de confort in viața! Platim sa avem din nebunia…

- Momentul terifiant in care un Boeing 747 ar fi luat foc in aer la doar cateva momente dupa ce a decolat joi seara de pe Aeroportul Internațional Miami a fost surprins de o camera de filmat, scrie Daily Mail.Avionul in cauza era un Boeing cargo al companiei Atlas Air. Compania a precizat intr-un comunicat…

- Patru incendii produse in ultimele ore, la Botoșani. Patru familii au fost in pericol de a ramane fara acoperiș deasupra capului Pericol pentru casele a patru familii din Aurel Vlaicu, Baznoasa, Cucorani și Flamanzi din cauza incendiilor declanșate in apropierea coșurilor de fum. Trei incidente au avut…

- Boeing indeamna companiile aeriene sa inspecteze noile avioane 737 MAX pentru un posibil surub slabit in sistemul de control al direcției, a anuntat Administratia Federala a Aviatiei (FAA), transmite Reuters.

- Producatorul de avioane Boeing indeamna companiile aeriene sa inspecteze noile avioane 737 MAX pentru un posibil surub slabit in sistemul de control al carmei, a anuntat joi Administratia Federala a Aviatiei (FAA), transmite Reuters.FAA a declarat ca ”monitorizeaza indeaproape” inspectiile tintite…

- Documentatia are o valabilitate de 12 luni. Primaria Constanta a eliberat o autorizatie de construire pentru Europroiect SRL, care implementeaza un proiect pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 191A 191B, lot 1, Constanta. Prin AC 1104 din data de 21 decembrie 2023, societatea doreste modificarea proiectului…

- O cladire ilegal construita in cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, langa un punct termic, care a devenit intre timp adapost pentru persoane “dubioase”, un focar de infecție și un pericol pentru cei din jur, a fost demolata astazi, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Urmeaza ca in zona…