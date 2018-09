Un sfert dintre americani - jumatate dintre tineri - si-au sters aplicatia Facebook

Reteaua Facebook este tot mai putin atragatoare pentru utilizatorii tineri din SUA. Ca urmare a scandalelor in care a fost implicata in ultimul timp cunoscuta platforma sociala, 44% dintre cei cu varste cuprinse intre 18 si 29 de ani si-au sters anul trecut aplicatia de pe telefon, conform unui sondaj realizat de Pew pe un esantion de 3.400 de americani.



Este totusi posibil ca unii dintre ei sa o fi reinstalat ulterior. In ansamblu, 26% dintre participantii la sondaj au sters aplicatia, 42% "au luat o pauza", in timp ce 54% si-au ajustat setarile de confidentialitate, noteaza CNBC.



…