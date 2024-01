Un sfert din populația planetei va vota în 2024 Anul 2024 se prefigureaza a fi marcat de schimbari semnificative in peisajul politic european și, intr-o masura mai ampla, la nivel global. Cu alegerile prezidențiale atat in SUA, cat și in Rusia (deși cele din urma, planificate pentru martie, nu par sa aduca prea multe surprize), precum și cu alegerile europene programate in perioada 6-9 iunie, se contureaza perspective de transformare a echilibrului politic. Aceste alegeri europene vor conduce la o reconfigurare a compoziției și echilibrului politic in Parlamentul European pentru urmatorii cinci ani. Aproximativ 400 de milioane de europeni vor… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peisajul geografic al Europei s-a schimbat radical de-a lungul istoriei. Acum 10.000 de ani, de exemplu, Europa de Vest arata cu totul diferit, iar teritoriul unor țari de astazi, precum Germania, Anglia sau Franța, faceau parte dintr-un paradis disparut.

- Conflictele politice internaționale seamana izbitor de bine cu cele dinaintea celor doua razboaie mondiale și ar conduce spre un al treilea razboi, spun specialiștii. Marile puteri, in special China, vor dori sa-și asigure resursele naturale prin incheierea unor alianțe cu regimuri autoritare din toata…

- Care vor fi cele mai mari economii ale lumii peste 15 ani. Germania nu va mai fi motorul economic al Europei, iar Statele Unite pierd primul loc, noteaza Mediafax.Potrivit noilor previziuni pe termen lung, Marea Britanie va fi cea mai performanta economie majora a Europei in urmatorii 15 ani, reducand…

- Aceste noi sanctiuni prevad interzicerea importului de diamante neindustriale din Rusia – incepand din ianuarie – si a importului de diamante rusesti din terte tari – incepand din martie -, se arata intr-un comunciat comun publicat dupa reuniune. Participantii la reuniune vor sa consolideze controlul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a mentionat Romania printre tarile carora le-a multumit, duminica seara, pentru ca au ajutat Ucraina cu apararea antiaeriana, in conditiile in care iarna se apropie si este de asteptat ca Moscova sa-si intensifice atacurile asupra infrastructurii ucrainene,…

- Un ofiter militar ucrainean, Roman Cervinski, a coordonat atacul de anul trecut asupra gazoductelor Nord Stream, potrivit unei investigatii comune a ziarului american The Washington Post si cotidianului german Der Spiegel, care citeaza oficiali din Ucraina si din alte parti ale Europei, precum si alte…

- Cotidianul italian Gazzetta dello Sport l-a inclus pe romanul Andrei Rațiu (25 de ani) in topul celor mai buni jucatori ai weekendului trecut in campionatele din Anglia, Spania, Franța și Germania. Duminica trecuta, Andrei Rațiu a debutat in La Liga, eșalonul de elita al fotbalului spaniol. Fundașul…

- Florin Raducioiu, fost atacant important al echipei naționale povestește pentru Gazeta Sporturilor cum a inceput povestea lui in fotbalul profesionist. Raducioiu fiind singurul fotbalist roman care a evoluat in toate marile campionate ale Europei: Italia, Spania, Anglia, Germania și Franța. Emisiunea…