Aproximativ 650.000 dintre locuitorii Republicii Moldova au obținut deja și cetațenie romana iar alte 60.000 de solicitari sunt in curs de procesare, conform datelor oferite de Ministerul Afacerilor externe. La inceputul verii erau deja oficial 650.000 de moldoveni care dețineau și cetațenie romana. In condițiile in care, conform ultimelor date ale Biroului Național de Statistica, populația Republicii Moldova este de 2,7 milioane, inseamna ca unul din patru moldoveni are și cetațenia romana. Printre cei cu dubla cetațenie se numara inclusiv președintele Maia Sandu (foto stanga) și prim – ministrul,…