- VIDEO| ALERTA falsa de INCENDIU la SJU Alba Iulia: Desfașurare impresionanta de forțe a ISU Alba Mai multe mașini ale Inspectoratului pentru Situații de Ugența Alba au intervenit miercuri, 10 martie, la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, din cauza unei alerte false. Potrivit reprezentanților…

- Un numar mare de mașini de intervenție ale ISU Alba au ajuns miercuri seara la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, din cauza unei alerte primite la sediu. Mai mulți cetațeni au sesizat incidentul pe adresa ziarului Alba24 și au transmis fotografii. A fost vorba despre o alerta falsa cauzata…

- O femeie in varsta de 74 ani, din satul Tamasu, comuna Dealu, a decedat vineri dimineata intr-un incendiu care i-a cuprins locuinta, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, informeaza Agerpres. Potrivit ISU, la sosirea fortelor de interventie ardea…

- F. T. Ieri dimineata, angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova au luat in calcul ipoteza nefericita a producerii unui incendiu la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti. In acest context, potrivit scenariului pregatit si pus in practica, a avut loc un…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la o anexa a scolii din satul Poienesti, apoi s-a extins si la acoperisul cladirii, pe o suprafata de aproximativ 800 de metri patrati, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- Pompierii din Cimpeni, judetul Alba, au intervenit, vineri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism aflat in parcarea Spitalului de Boli Cronice din localitate, informeaza News.ro. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, statia de pompieri Cimpeni…

- Un incendiu care a cuprins, duminica dimineata, o casa din localitatea Varfu Campului din judetul Botosani s-a soldat cu decesul proprietarei imobilului, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, victima este o…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la acoperisul unei case de locuit din Toplita, transformata in pensiune, o persoana suferind un atac de panica, a informat Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, la…