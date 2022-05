Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o rara demonstrație de unitate publica, liderul majoritații din Senat, Chuck Schumer, și liderul republican Mitch McConnell au luat cuvantul pentru a face presiuni in vederea adoptarii rapide a unui proiect de lege privind ajutorul de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, dar au fost blocați…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a laudat Camera Reprezentantilor a SUA pentru aprobarea unui pachet de asistenta de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, afirmand ca ajutorul va contribui rapid la apararea Ucrainei. Pachetul mai trebuie sa fie aprobat de Senatul SUA inainte de a fi semnat…

- Camera Reprezentanților a aprobat marți, un nou pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari, in timp ce legislatorii au intarit cererea inițiala a președintelui Joe Biden, semnaland un angajament bipartizan sporit pentru a contracara invazia sangeroasa a președintelui rus…

- ”Ucraina are nevoie de tot ajutorul pe care il poate primi si, in acelasi timp, avem nevoie de toate activele pe care le putem pune impreuna pentru a oferi Ucrainei ajutorul de care are nevoie”, a spus Schumer la o conferinta de presa la New York. Presedintele Joe Biden a cerut joi Congresului sa aprobe…

- Decizia de sambata ridica ajutorul total pentru securitate acordat de SUA Ucrainei in ultimul an la 1,2 miliarde de dolari, a declarat un oficial de rang inalt al administratiei americane.Intr-un memorandum catre secretarul de stat Antony Blinken, Biden a dispus ca pana la 200 de milioane de dolari…

- Noul buget american, adoptat de catre senatorii democrati si republicani joi seara (ora locala), include o parte economica si umanitara, dar si armament si munitie destinate Kievului. Textul a fost adoptat cu o zi inainte de catre Camera Reprezentantilor si urmeaza sa fie promulat de catre presedintele…

- Fondul Monetar International a aprobat un ajutor de urgenta de 1,4 miliarde de dolari pentru Ucraina care se confrunta cu “o criza umanitara si economica foarte grava” de la invadarea tarii de catre armata rusa. Sefa FMI a avertizat ca tara se va confrunta cu o “recesiune profunda” in acest an. “Nevoile…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat proiectul de lege pentru un ajutor total de 13,1 miliarde de dolari pentru Ucraina. Membrii Camerei Statelor Unite au fost de acord cu dublarea sumei cerute inițial de administrația Biden, alocand 6,5 miliarde de dolari Pentagonului pentru asistența militara…