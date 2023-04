Stiri pe aceeasi tema

- Prevederile planului de pace privind Ucraina prezentat de China ar putea sta la baza viitoarelor eforturi de a obține pacea. Ministrul adjunct de externe rus Mihail Galuzin a declarat acest lucru intr-un interviu acordat vineri pentru RT. "Unele prevederi ale planului de pace prezentat de omologii noștri…

- Senatorul PNL, Nicoleta Pauliuc, a declarat astazi ca metoda cea mai simpla de a convinge decidentii de la varful statului roman de necesitatea extinderii programelor de screening neonatal este de a pune aceasta problematica in cheia masurilor de creștere a natalitații. „In aceasta perioada, dezbaterea…

- Membrele OFL filiala Constanta s au reunit intr o sedinta a Biroului Permanent Judetean.La sedinta au mai participat si prefectul Silviu Iulian Cosa, prim vicepresedinte PNL Constanta si senatorul Septimiu Bourceanu, prim vicepresedinte PNL Constanta si presedintele Organizatiei PNL Municipiul Constanta.La…

- Propunerea Ucrainei care echivaleaza cu intreprinderea unor pasi catre desfiintarea minoritatilor etnice si folosirea fondurilor europene in acest scop este „inacceptabila”, a spus miercuri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului la Geneva.

- O fetita in varsta de 11 ani din Cambodgia a murit din cauza gripei aviare, in prima infectie umana cu H5N1 cunoscuta in aceasta tara din 2014 incoace, au anuntat autoritatile sanitare.Fetita din provincia rurala Prey Veng din sud-estul tarii s-a imbolnavit pe 16 februarie si a fost trimisa pentru a…

- La trei zile dupa declanșarea cutremurelor care au devastat Turcia și Siria, Romania ofera primele raspunsuri legate de trimiterea de salvatori in țara lui Assad! Romania și țarile lumii au anunțat ajutor umanitar doar pentru Turcia. Amintim faptul ca și Siria a fost zguduita de cutremurul devastator,…

- Ministerul Sanatatii a publicat in transparenta decizionala un proiect de hotarare de Guvern care permite introducerea pe lista medicamentelor compensate si gratuite a opt noi molecule, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Parinții care au sunat la sfarșit de decembrie pentru programarea la vaccinul ROR in ianuarie, cand bebelușii lor implineau un an, au aflat ca nu exista un astfel de vaccin la medicul de familie și au fost chemați in ianuarie, arata un reportaj-ancheta realizat de Europa Libera Romania. Alexandra Neagu,…