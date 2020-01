Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea 5,3 s-a produs joi in statul Oaxaca din sudul Mexicului, unde a provocat pagube materiale, potrivit autoritatilor locale, citate de AFP. Epicentrul seismului a fost localizat la sud de orasul Ixtepec, a raportat Serviciul national de seismologie. Potrivit…

- Un seism cu magnitudinea 6,4, urmat de replici puternice, s-a produs marti dimineata in Puerto Rico, provocand moartea a cel putin unei persoane, intreruperi de electricitate si pagube materiale semnificative, au anuntat autoritatile si mass-media locale, relateaza Reuters. Un barbat de…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 s-a produs joi in largul statului El Salvador, a anuntat Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), citat de Press Association si Reuters, scrie Agerpres.Epicentrul cutremurului a fost stabilit la circa 40 de kilometri sud de La Libertad, una…

- Cutremurul s-a produs la 50 de kilometri (31 de mile) si a fost de suprafata, iar epicentrul sau a fost localizat in apele din provincia sudica a Davao Oriental, a declarat, pe Twitter, Institutul Filipinez de Vulcanologie și Seismologie.Institutul a mai precizat ca s-ar putea sa se produca…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 5,0 grade s-a produs luni dupa-amiaza in sudul Iranului, anunta Institutul american de geofizica (USGS), potrivit MEDIAFAX.Cutremurul a avut loc la ora locala 17.19 (15.49, ora Romaniei) in zona Bandar 'Abbas, in sudul Iranului, la adancimea de doar…

- Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs luni in centrul Chile, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), si resimtit la Santiago, unde zeci de mii de manifestanti antiguvernamentali erau adunati pentru un protest, provocand scene de panica, relateaza AFP. Cutremurul s-a produs la ora locala…

- Un seism cu magnitudinea 6,6 a lovit marti insula Mindanao, din sudul arhipelagului Filipine, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), iar autoritatile locale sustin ca exista un numar neprecizat de raniti, informeaza AFP. Locuitorii inspaimantati s-au grabit sa iasa in strada dupa cutremurul…

- Un seism cu magnitudinea 4,4 s-a produs vineri in largul coastelor regiunii Calabria din sudul Italiei, dar, potrivit primelor estimari ale autoritatilor locale, nu au fost raportate victime si pagube materiale, informeaza DPA. Seismul s-a produs la ora locala 06:31 (04:31 GMT) si a avut epicentrul…