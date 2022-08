Un schelet gigantic de dinozaur a fost găsit într-o grădină din Portugalia Ramașițele a ceea ce ar putea fi cel mai mare dinozaur descoperit vreodata in Europa au fost gasite intr-o gradina din Portugalia, iar echipa de cercetatori a inceput deja sapaturile, scrie BBC . Scheletul fosilizat al unui sauropod a fost descoperit in orașul din centrul țarii, Pombal, in 2017, cand un barbat a inceput lucrarile de construcție la casa lui. Sauropozii au fost cei mai mari dintre toți dinozaurii și cele mai mari animale terestre care au trait vreodata. Aveau gatul și coada lunga, mancau plante și mergeau pe patru picioare. La inceputul acestei luni, paleontologii din Portugalia… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Popovici, student la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, Facultatea de Științe ale Mișcarii, Sportului și Sanatații, in anul al doilea, la programul de studii universitare de master Performanța Sportiva, este noul campion european la High Diving (sarituri de la mare inalțime), impunandu-se…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a ajuns astazi, la ora 11, la sediul Batalionului 51 Operații Speciale „Vulturii", din Targu Mureș, insoțit de fostul ministru al Apararii și ex-prefect de Mureș Mircea Dușa și de rectorul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George…

- Absolventa Colegiului Militar „Ștefan cel Mare" Campulung Moldovenesc Irina Puiu și-a indeplinit visul de a fi admisa la Facultatea de Medicina Militara din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade" din Targu Mureș.Drumul catre reușita ...

- Universitatea din Craiova a fost inclusa in Shanghai Ranking for Academic Subjects 2022, in domeniul Matematica. Shanghai Ranking (https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022/RS0101) este un clasament international ce ierarhizeaza primele 500 de universitati din lume in functie de performanta…

- In perioada 05-10.07.2022, s-a desfașurat la Otopeni, Campionatul European de Inot pentru Juniori, competiție organizata de LEN (Liga Europeana de Natație) și FRNPM (Federația Romana de Natație și Pentatlon Modern). La aceasta competiție a participat și Lector univ. dr. Ovidiu GALERU de la Facultatea…

- Dr. Dan Mihai Barliba In anii copilariei eram fascinat de legendele Olimpului, pastrand in biblioteca mea cartile cu versiunile accesibile ale acestor povestiri, precum cele realizate de Alexandru Mitru. Mai tarziu, perioada studentiei la Facultatea de Filosofie a Universitatii din Bucuresti mi-a oferit…

- La admiterea din iulie, Facultatea de Științe ale Educației din cadrul Universitații din Suceava va scoate la concurs 380 de locuri. Șefa Departamentului de Științe ale Educației, conferențiarul universitar doctor Otilia Clipa, a declarat, la Radio Top, ca vor fi 100 de locuri la Pedagogia invațamantului…

- Marti, 31 mai, s-a desfasurat activitatea „Campionii speciali”, inscrisa in calendarul proiectului judetean „Invat sa fiu campion”, desfasurat in anul scolar 2021-2022. Evenimentul a fost gazduit de Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii „Ovidius” din Constanta. Proiectul este coordonat…