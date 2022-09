Un rus a încercat să dea foc biroului militar de înregistrare și înrolare din Novosibirsk, aruncând cocktail-uri Molotov O persoana a fost reținuta joi dimineața in orașul Novosibirsk, dupa ce a aruncat cocktail-uri Molotov prin ferestrele cladirii unde funcționeaza comisariatul militar pentru cartierele Leninsky și Kirovsky, a anunțat comisarul militar al regiunii Novosibirsk, Evgeni Kudriavțev, citat de TASS . „Pe 29 septembrie la ora 6:25 (n.r. – 2:25 ora Moscovei) s-a incercat incendierea comisariatului militar pentru cartierele Kirovsky și Leninsky din orașul Novosibirsk. Cocktail-uri Molotov au fost aruncate in doua ferestre, provocand o incendiu in suprafața de 0,5 metri patrați din exterior, care a fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

