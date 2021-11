Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a reușit sa ingrozeasca Austria. Acesta a ucis o femeie și i-a abandonat cadavrul pe treptele unei cladiri a administrației publice, situata in apropierea centrului orașului Villach.

- Paola si Silvia Ziliani, doua surori in varsta de 19, respectiv 26 de ani, au fost arestate de procurorii italieni, acuzate ca și-au omorat in luna mai propria mama și au ascuns cadavrul, pentru a intra in posesia averii femeii de 55 de ani. In crima este implicat și prietenul Silviei, un student de…

- O batrana din localitatea maramureseana Ticau a fost ucisa cu toporul, in propria casa. Cadavrul a fost descoperit abia la zeci de ore de la savarsirea crimei. Principalul suspect este un tanar de 20 de ani. Crima a fost comisa in noaptea de joi spre vineri. Batrana a fost batuta și prezenta multiple…

- Un barbat a ascuns trupul mumificat al mamei sale intr-o pivnița. Trupul a stat aproape un an in pivnița. Fiul ei, in varsta de 66 de ani, este acuzat ca i-a ingropat ramașițele in pivnița. Suspectul ar fi afirmat ca l-a anunțat pe fratele sau ca mama sa se afla la tratament intr-un spital.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici au descoperit, intr-un tren international care avea ca destinatie Austria, un cetațean afgan, in varsta de 15 ani, ascuns in geamantanul care apartinea unui pasager, cetatean roman. Astazi dimineața, in jurul orei…

