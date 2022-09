Stiri pe aceeasi tema

- S-au scurs 20 de ani de cand basarabenii O-Zone facea furori pe intreg mapamondul cantand in limba romana. O afacere cu cantec, trupa generand venituri de peste 10 milioane de euro. Bani ce au ajuns in conturile liderului grupului, Dan Balan, in detrimentul celorlalți trupeți, Arsenie Todiraș și Radu…

- Corina Caragea investește constant. Nu e chiar o afacere insa ii aduce bucurii deosebite. Frumoasa prezentatoare a Pro TV-ului se declara pasionata de vacanțe și calatorii și pe asta investește cel mai mult din veniturile pe care le produce. Ca profit, se intoarce cu un bagaj de experiențe. Cea care…

- Corina Caragea investește constant. Nu e chiar o afacere insa ii aduce bucurii deosebite. Frumoasa prezentatoare a Pro TV-ului se declara pasionata de vacanțe și calatorii și pe asta investește cel mai mult din veniturile pe care le produce. Ca profit, se intoarce cu un bagaj de experiențe. Cea care…

- Copiii și personalul de la o gradinița din municipiul Campulung, județul Argeș, au fost evacuați, joi, dupa ce in subsolul cladirii a fost descoperit un proiectil. Potrivit ISU Argeș, 28 de copii și 5 adulți au ieșit din cladire și au mers la o distanța de siguranța, iar din primele informații, nu esxista…

- Din cauza porțiunilor de drum decapat, mai mulți bicicliști participanți la Turul Romaniei s-au accidentat, cazand de pe biciclete in zona Ambud-Petin din județul Satu Mare, scrie publicația presasm.ro . Administratorul drumului, respectiv Consiliul Județean Satu Mare, susține – la solicitarea PresaSM…

- Toata țara este vizata de avertizari de ploi insemnate valabile de vineri de la ora 12.00 pana sambata la ora 10.00, anunța meteorologii. Judetul Valcea si zona montana si submontana a judetelor Gorj si Arges se afla pana sambata dimineata la ora 3.00 sub avertizare cod rosu de ploi abundente. Un cod…

- Politistii deschis dosar penal si fac cercetari, dupa ce trupul neinsufletit al unui barbat de 30 de ani a fost gasit langa masina cu care s-a rasturnat intr-o rapa, in judetul Arges. Acesta nu este considerat accident rutier, deoarece nu s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice, noteaza News.ro.…

- Sasha Ciobanu și Victor Vizitiu s-au duelat in glume la Stand-Up Revolution, dar numai unul și-a caștigat locul in semifinala. Cine a mers mai departe din echipa lui Costel? The post Stand-Up Revolution. Battle Sasha Ciobanu vs. Victor Vizitiu. Cine a mers mai departe din echipa lui Costel first appeared…