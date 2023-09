Un român s-a îmbogățit din fructe. Afacerea pentru care a riscat, dar a și câștigat enorm Un roman s-a imbogațit in fructe. Nu este vorba totuși despre orice fel de fruct. A riscat insa totul și iata ca a ajuns sa faca mai mult decat și-ar fi imaginat. Valentin Badea a plantat in urma cu cinci ani primii smochini in livada din Buzau, iar acum se asteapta la o productie de aproape 10 tone. Aceste fructe se vand extrem de bine, dar și la un preț destul de piperat, astfel ca romanul se bucura de un venit generos. “Productia e dubla fata de anul trecut, iar pentru anul viitor estimez 20 de tone, cu siguranta. E o productie multumitoare pentru niste pomi pe care i-am tinut un pic din taiere.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

