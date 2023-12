Un român riscă 4 ani de închisoare după ce a furat brânză și cârnați dintr-un magazin din Olanda Romanul a fost prins de doua ori, in luna noiembrie a anului trecut, cand fura din vitrinele magazinului. Procurorii olandezi au cerut ca barbatul sa fie pedepsit pentru furt, iar legislația din Țarile de Jos prevede ca pedeapsa maxima se ridica la 4 ani de inchisoare sau la plata unei amenzi de peste 21.000 de euro. Sentința pe care o va primi romanul se va baza de imprejurarile in care a comis furtul și de valoarea bunurilor sustrase. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

