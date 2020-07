Un român, prins în Germania cu două excavatoare furate din Danemarca Un roman in varsta de 37 de ani, șofer de TIR, a fost reținut joi de poliția germana, dupa ce a fost prins la granița cu doua excavatoare și alte unelte furate din Danemarca, in valoare totala de 50.000 de euro, informeaza un comunicat al Poliției din Kiel. Potrivit sursei citate, la control, șoferul a prezentat documente de transport pentru o furgoneta și doua excavatoare. Polițiștii au devenit insa suspicioși cand au descoperit in furgoneta mai multe cutii cu unelte de inalta calitate, pentru care șoferul nu a putut prezenta dovada achiziției.Agenții germanii au telefonat pentru verificari poliției… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

