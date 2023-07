Un român, prins fără bilet în avion! Zborul a fost anulat In cursul serii de marți, 25 iunie 2023, un zbor al companiei Austrian Airlines, pe ruta Viena-București, a fost anulat, dupa ce un roman a fost gasit la bord fara bilet. Pasagerii au fost imbarcați spre Romania a doua zi dimineața. La momentul imbarcarii in avion, echipajul de zbor a constatat ca unul dintre pasageri, un barbat in varsta de 35 de ani, nu deținea biletul necesar pentru calatorie. Avand in vedere protocolul strict in astfel de cazuri, pasagerul a fost predat imediat autoritaților aeroportuare. Potrivit informațiilor furnizate de oamenii legii, cetațeanul roman nu a opus rezistența… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

