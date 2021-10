Stiri pe aceeasi tema

- Sub 40 la suta dintre romani aveau incredere in informatiile pe care le primeau despre vaccinuri si sub 50 la suta credeau ca vaccinarea este cea mai sigura modalitate de a ne apara in fata unor boli, in 2019. Sondajul, facut la comanda Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF) de catre INSCOP,…

- O delegatie de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii vor ajunge in Romania pentru a da o mana de ajutor autoritatilor in lupta cu Coronavirus. Am discutat cu directorul general al OMS si el si a exprimat ingrijorarea fata de situatia din Romania.In ceea ce priveste vaccinarea, maine va avea loc…

- Potrivit unui ordin al ministrului Sanatații, se acorda tichete de masa in valoare de 100 de lei fiecarei persoane care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2. Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș a distribuit medicilor de familie și centrelor de vaccinare 38.850 de…

- Bani pentru vaccinare. 100 de lei de om imunizat. Potrivit unui ordin al ministrului Sanatații, se acorda tichete de masa in valoare de 100 de lei fiecarei persoane care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2. Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș a distribuit medicilor…

- „Cu siguranta suntem in avangarda noi, cei din Danemarca, deoarece nu mai avem nicio restrictie, am trecut de cealalta parte a curbei pandemiei gratie implementarii campaniei de vaccinare”, a declarat un promotor de venimente, in cadrul Live Nation, relateaza Agerpres.Sambata, aceasta companie organizatoare…

- Portugalia a atins mai devreme decat prevedea obiectivul de vaccinare impotriva covid-19 a 70 la suta din populatia sa, a anuntat, joi, ministrul Sanatatii, Marta Temuido, precizand ca guvernul ar putea accelera ridicarea restrictiilor sanitare care inca sunt in vigoare, informeaza AFP.

- Direcția de Sanatate Publica a Județului Dambovița, organizeaza in luna august 2021, activitați de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța protecției solare, in prevenirea cancerelor de piele.Conform datelor Organizației Mondiale a Sanatații, la fiecare 4 minute o persoana…

- „Se putea mult mai bine, in mod evident. Noi am pornit bine, dupa care, la un moment, dat, cand a scazut, sa spun, intentia de vaccinare si nu a mai existat o asemenea deschidere din partea cetatenilor la vaccinare, nu s-a apelat la niste instrumente. Aici trebuiau puse in miscare foarte multe forte,…