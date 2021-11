Stiri pe aceeasi tema

- Din informațiile transmise pe presa din peninsula, romanii circulau regulamentar, intr-o mașina condusa de o femeie in varsta de 40 de ani. Pe scaunul din dreapta se afla soțul acesteia, de 45 de ani, iar pe bancheta din spate fiica celor doi, de 21 de ani.Automobilul s-a izbit frontal de o mașina care…

- Andrei Cristian I., de 28 de ani, și Marius E., de 26 de ani au murit luni dimineața, intr-un tragic accident rutier. Autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod. Cristian se casatorise cu doua zile inainte de accident cu Laura. Acum, tanara il plange pe rețelele de socializare.

- Accident dramatic in apropiere de satul Verejeni, raionul Telenesti. O fata de 13 ani si un baiat de 18 ani au murit dupa ce motocicleta pe care se aflau a intrat, cu viteza, intr-o caruta. Tragedia a avut loc in jurul orei 01:00 noaptea.

- Tragedia s-a petrecut in jurul orei 04:30 din dimineața zilei de astazi, 19 octombrie 2021, la kilometrul 407 de pe autostrada A4 din Italia, in dreptul localitații Roncade din provincia Treviso, in Veneto. Din primele informații reiese ca o femeie, care calatorea la bordul unei furgonete inmatriculata…

- Viața s-a terminat la doar 25 de ani pentru Cosmin in urma cu doua zile. Tanarul se afla la volanul mașinii sale, moment in care a pierdut controlul autoturismului și s-a izbit mortal de un copac.

- Un tanar in varsta de 18 ani, din municipiul Dej, a murit in urma unui accident cu parapanta. Tragedia s-a petrecut ieri. ”Incidentul a fost semnalat printr-un apel 112, in jurul orei 17.45, polițiștii Secției Regionale de Poliție Tranporturi Cluj-Napoca fiind sesizați despre producerea unui accident…

- Un roman in varsta de doar 20 de ani și-a gasit sfarșitul in Italia. Acesta a fost implicat intr-un accident in timp ce se afla pe motocicleta. Tragedia a avut loc la Cagnola di Cartura, provincia Padova, in dupa amiaza zilei de marți, 21 septembrie. Manuel Sebi Ion implinise 20 de ani in urma cu […]

- Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, un tanar de 29 de ani a decedat, dupa ce mașina in care se afla a intrat in coliziune cu un TIR care se deplasa din sens opus. Tragedia a avut loc in noaptea de duminica spre luni, pe DN17, pe raza localitații Susenii Bargaului. Accident grav pe DN 17 Barbatul a […] The…