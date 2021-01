Stiri pe aceeasi tema

- Romanul de 25 de ani care a violat o fetița de un an și jumatate și a batut-o apoi pana la moarte se numește Gabriel Robert Marincat și este din Borșa, județul Maramureș. Muncitorul roman era partenerul mamei lui Sharon Barni, fetița de 18 luni moarta in zona Como, și locuia cu acestea de aproximativ…

- Durere fara margini intr-o familie din Ialoveni. Ruxanda Petco, fetita de doar 9 luni nascuta cu ciroza a ficatului, s-a stins din viata. Tragedia s-a intamplat pana la operatia de transplant, la care micuta a fost transportata acum o saptamana in Italia.

- Rachele, o tanara de 25 de ani din Italia, a salvat viata unui roman care voia sa se sinucida. Incidentul a avut loc joi, 10 decembrie, in Gara Mestre Ospedale din Veneto. Amandoi au fost dusi de urgenta la Ospedale dell'Angelo din Mestre, iar acum se afla in afara oricarui pericol.

- Un baiat roman de numai 23 de ani, Cristian Cuceu, a murit vineri seara, in jurul orei 22.00, in urma unui grav accident de munca, la San Dona di Piave, in Veneto. Cristian Cuceu era originar din Farcașa, județul Maramureș. Un baiat roman de numai 23 de ani, Cristian Cuceu, a murit vineri seara, in…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea – judetul Satu Mare au descoperit și indisponibilizat doua autovehicule, in valoare totala de 115.300 lei, cautate de autoritațile din Franța, respectiv Italia. Sambata, 21 noiembrie a.c., in jurul orei 20.00, in Punctul de Trecere…