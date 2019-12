Un român din Germania a sărit de pe bloc şi s-a sustras unui filtru de control al poliţiei Totul s-a petrecut in seara zilei de duminica, 1 decembrie. Potrivit poliției din Koln, romanul, in varsta de 31 de ani, a fost oprit pe raza localitații Bruehl, la un control de rutina, in timp ce se afla la volanul unei mașini inregistrate in Romania.



Tanarul nu s-a putut identifica și, conform sursei citate, nu stapanea bine limba germana. In timp ce polițiștii incercau sa-i stabileasca detaliile personale, barbatul a luat-o dintr-o data la fuga. Colegii lui, tot romani, au ramas in mașina și au incercat sa ii ajute pe polițiști sa-l identifice pe roman, scrie observator.tv.

Barbatul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au descoperit, in acest sfarsit de saptamana, in doua autoutilitare identificate in trafic, dar si la frontiera verde, cantitatea totala de 19.265 de pachete cu tigari, in valoare de 225.380 lei,…

- Accident grav, cum rar se intampla pe șoselele din Romania. Un tanar de 24 de ani a ajuns la spital dupa ce un porc mistreț, de peste 100 de kg, i-a sarit in mașina, in mers. Șoferul este destul de grav ranit, iar animalul a murit in urma impactului. Accidentul s-a petrecut, in comuna dambovițeana Conțești,…

- 'La Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu s-a prezentat, pe sensul de intrare in tara, un cetatean bulgar in varsta de 34 de ani, la volanul unui microbuz inmatriculat in Bulgaria. Cu ocazia controlului efectuat asupra mijlocului de transport, politistii de frontiera au descoperit, in interiorul…

- Un tanar roman, in varsta de 23 de ani, a ramas fara un Mercedes in valoare de peste 50.000 de euro, dupa ce politistii de frontiera din Vama Bors au descoperit ca masina era furata din Cehia, in aceeasi zi. Marti dupa-amiaza, 5 noiembrie 2019, in jurul orei 18.00, tanarul de 23 de ani s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din Sannicolau Mare au observat la marginea localitații de frontiera Pordeanu patru persoane care se deplasau, pe jos, prin camp... The post Din Sri Lanka in Ungaria via Romania. Patru persoane au incercat sa treaca fraudulos granita appeared first on Renasterea banateana .

- „Eu voi incerca o convorbire telefonica (n.r. cu Angela Merkel). Voi face tot ce este posibil pentru a aduce aceasta investiție in Romania. Știu cat de importanta este pentru țara mea. (...) Eu acum incerc sa inițiez aceasta convorbire, dar daca domnul președinte a mers la Consiliu și a spus ca,…

- Urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt calificat, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat de 31 de ani, din municipiul Iasi, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 4 octombrie a.c., barbatul in cauza ar fi patruns in curtea unui…

- Un tanar de 24 de ani, din Romania si o femeie de 28 de ani, din Republica Ghana, au incercat sa iasa ilegal din tara, cu documentele de identitate ale altor persoane. Amandoi s-au prezentat la control in același punct de frontiera: Nadlac II Autostrada, insa la o zi diferența. Tanarul de 24 de ani…