Stiri pe aceeasi tema

- BCR a inregistrat un profit net de 814,1 milioane de lei (168,3 milioane de euro) in 2020, mai mare cu 37,2% fata cel obtinut in 2019, de 593,3 milioane de lei (125 milioane de euro), pe baza unei cresteri puternice a creditarii si a unui rezultat operational mai mare, partial din compensare de costuri…

- Bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a primit, joi, aviz favorabil din partea Comisiilor parlamentare de specialitate reunite, cultura reunite, cu 32 de voturi pentru si 17 impotriva. MEAT are prevazute pentru 2021 credite bugetare de 6,596 miliarde lei si credite de angajament…

- "SNN a inregistrat un profit net de 684,7 milioane lei, in crestere cu 27,8% fata de anul 2019, o crestere cu 3,4% a veniturilor din exploatare. EBITDA a crescut cu 10,6%, iar EBIT cu 21,8% comparativ cu rezultatele anului 2019", anunta compania. Comparativ, in 2019 compania a relizat un profit net…

- Operatorul de telecomunicatii Digi Communications NV a realizat in 2020 un profit net de 16,35 milioane euro, de doua ori si jumatate mai mic fata de 2019 (40,58 milioane euro), in timp ce veniturile au crescut cu 8%, la 1,28 miliarde euro, de la 1,18 miliarde euro in 2019. Romania si Spania sunt…

- Programul Noua Casa, continuator al programului Prima Casa, a fost operaționalizat in partea a doua anului 2020, și va avea, potrivit unor surse din piața, un plafon total de garanții de 1,5 miliarde lei, care ar acoperi circa 9.000 de tranzacții cu apartamente de 70.000 de euro. Cele doua programe,…

- Agricultura ramane principalul domeniu de activitate prin care banii europeni ajung in județul Ialomița. O analiza a fondurilor acordate de Uniunea Europeana fermierilor din județul nostru, prin intermediul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura Ialomița, arata faptul ca aceștia au reușit…

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost publicat, joi seara, pe site-ul Ministerului Finantelor. Acesta prevede ca bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 318.456,6 milioane lei credite de angajament si in suma de 261.451,7…

- Pe parcursul anului 2020, in Republica Moldova au fost acordate credite ipotecare noi (creditele acordate pentru procurarea imobilului rezidențial) in valoare de 2,81 miliarde de lei sau cu 13% mai puțin decit in 2019. Portofoliul creditelor ipotecare acordate de banci s-a triplat totuși in ultimii…