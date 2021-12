Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 2 Decembrie 1950, pianistul roman Dinu Lipatti s-a stins din viața la varsta hristica de 33 de ani. Nascut in București, pe 19 martie 1917, Lipatti a crescut intr-o familie cu tradiție muzicala, parinții sai cantand la vioara și pian. In plus, Dinu Lipatti l-a avut ca naș de botez pe celebrul…

- Doi turisti americani au fost amendati dupa ce au patruns in Colosseumul din Roma in afara orelor de vizitare, pentru a experimenta placerea de a bea o bere in interiorul amfiteatrului roman. Cei doi tineri, in varsta de 24 si 25 de ani, au urcat pana la al doilea nivel al monumentului la primele ore…

- Cine este Mihai Șora, filosoful care, la 105 ani, este viral pe social media? Filosof și eseist roman, Mihai Șora a implinit ieri venerabila varsta de 105 ani. A marcat acest moment postand pe pagina lui de Facebook o fotografie aniversara. In imagine, Mihai Șora apare cu zambetul pe chip, ținand in…

- Tragedie fara margini in Roman, județul Neamț, acolo unde un barbat in varsta de 40 de ani și-a injunghiat soția, dar și cele doua fiice gemene de doar doua luni. Din nefericire, unul dintre bebeluși nu a rezistat și s-a stins din viața, chiar la spital. Totodata, cea de-a doua fetița a fost transportata…

- Modelul Florin Marin iubește din nou, dupa ce fostul sau partener a murit la varsta de 81 de ani. Tanarul roman are un nou iubit in varsta de 51 de ani. Ce avere i-a lasat regretatul Philip Clements. Modelul Florin Marin se iubește cu un afacerist spaniol de 51 de ani Modelul Florin Marin, in […] The…

- Scene de groaza pe o strada din Spania! Un roman in varsta de 37 de ani a fost gasit in urma cu scurt timp intr-o balta de sange de catre ofițerii de la Poliția Locala din Ibiza. Oamenii legii au sunat imediat la numarul de urgența, astfel la fața locului a sosit indata un echipaj de salvare. Medicii…

- Celebrul tenor Vasile Moldoveanu nu are nevoie de nicio prezentare. Aceasta personalitate artistica dobrogeana a reusit sa cucereasca patru continente prin talentul si pasiunea cu care si a exercitat munca.Vasile Moldoveanu s a nascut in Constanta pe 6 octombrie 1935. Intr un interviu realizat de Ioana…

- Doua ansambluri rutiere incarcate cu 31 de tone de deseuri metalice si din plastic incarcate in Bulgaria pentru Belgia si Letonia au fost oprite la PTF Giurgiu. "Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific…