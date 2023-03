Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 2 martie, de la ora 19.00, Libraria Humanitas de la Cișmigiu va fi gazda unei noi seri de lectura publica. Tatiana Niculescu va citi in avanpremiera din noua sa carte, Englezul din Gara de Nord, aflata in pregatire la Humanitas.

- Contractele futures pentru gazele naturale din Europa au scazut sub 50 de euro pentru prima data in ultimele 17 luni, odata cu domolirea celei mai grave crize energetice din ultimele decenii, raporteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar.

- Istvan Kovacs, 37 de ani, va fi prezent la Campionatul Mondial al Cluburilor, competiție care are loc in Maroc, intre 1 și 11 februarie. Centralul roman, care a fost convocat și la Campionatul Mondial din Qatar, este doar unul dintre cei doi aribitrii din Europa care va fi prezent la turneul din Africa.…

- Gradul de umplere pentru depozitele cu gaze la nivel european era, in 9 ianuarie, de 83%, nivel record in contextul in care in aceeasi zi a anului trecut gradul de umplere era de numai 50%, informeaza Ziarul Financiar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Nicolae Stanciu (29 de ani), proaspat campion in China cu Wuhan Three Towns, este pe lista lui Beșiktaș pentru un transfer in iarna. Cel mai bun fotbalist roman din 2022 in Ancheta Gazetei Sporturilor este dorit de antrenorul Senol Guneș. Mai mult, turcul il vrea pe Stanciu in locul lui Dele Alli, potrivit…

- Filiala lantului de pizzerii Domino’s Pizza a anuntat ca ia in calcul retragerea de pe piata din Rusia. Anuntul a fost facut la 10 luni dupa ce Kremlinul a declansat razboiul din Ucraina. Francizorul din spatele celor 171 de unitati Domino’s Pizza din Rusia a anuntat miercuri ca „isi evalueaza prezenta”…

- Capitala si judetele Cluj si Timis conduc clasamentul celor mai mari salarii medii nete din economia locala, dupa cum arata datele de la Institutul National de Statistica (INS), centralizate de Ziarul Financiar.Astfel, un angajat din Bucuresti avea un salariu mediu net lunar de peste 5.200 de lei in…

- CARAȘ-SEVERIN – Sunt parerile șefului județului și șefului administrativului reșițean, vizavi de subiectul Schengen. In vreme ce Romeo Dunca crede ca n-ar fi trebuit sa facem parte din acest „șantaj“, ci sa luam cu toții atitudine, Ioan Popa concluzioneaza ca ar trebui sa ne apreciem mai mult propria…