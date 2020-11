Un roman ce reconstituie Procesul Auschwitz de la Frankfurt, lansat pe Facebook

Stiri pe aceeasi tema

- Incident rutier care se putea transforma intr-o tragedie a avut loc pe strada Poienelor, joi seara, in zona Roman. Șoferul a pierdut controlul bolidului pe care-l conducea și a intrat intr-un stalp electric pe care l-a și pus la pamant. Din fericire, nu au existat victime, doar pagube materiale…semnificative…

- Duminica, 1 noiembrie 2020, se implinesc 59 de ani de la moartea scriitorului și diplomatului roman Aron Cotruș. Cu acest prilej, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba ii vor aduce un pios omagiu prin depuneri de jerbe și coroane de flori la bustul aflat pe Aleea Scriitorilor…

- Universitatea de Vest Timisoara (UVT) a inaugurat, luni, un nou sediu pentru Departamentul de Studii Romanesti din cadrul Facultatii de Litere, Istorie si Teologie, care desfasoara programele de studii de la Istorie si Teologie, relateaza Agerpres.Un vast teren din zona centrala a orasului,…

- De profesie inginer silvic, absolvent al Facultații de Silvicultura si Exploatari Forestiere a Universitații ”Transilvania” Brasov dar și al Facultații de Management si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitații de Stiinte Economice Craiova, candidatul Pro Romania la Primaria Calinești, Dorin…

- Pentru admiterea in anul universitar 2020-2021, in sesiunea septembrie, Universitatea Transilvania din Brașov va scoate la concurs 511 locuri finanțate de la buget și 2.500 de locuri in regim cu taxa pentru studii universitare de licența cu frecvența. Dupa prima sesiunea de admitere, pentru invațamant…

- CHIȘINAU, 6 sept – Sputnik. Un cutremur cu magnitudinea de 3.0 pe Richter s-a produs duminica dimineața in Bucovina, Suceava, la ora 03:53. © Sputnik / Osmatesco Riscul seismic la care este expusa Republica Moldova - La ce sa ne așteptam Acesta a fost unul de suprafața, fiind localizat la…

- Pe una dintre paginile manualului este repetata de doua ori aceeasi greseala, considerata a fi cea mai grava eroare gramaticala: virgula pusa intre subiect si predicat. "Toata Anglia, il dorea, de asemenea", "Oameni care abia se cunoscusera, se aruncau unii in bratele altora" sunt cele doua…

- Partidul Mișcarea Popular a intregistrat azi la Biroul Electoral Județean candiaturile pentru Consiliul Județean. La aceste alegeri, PMP vine cu o lista completa pentru Consiliul Județean și cu un candidat propriu pentru președinția județului – George Antohe. Propunerea PMP pentru președinția Consiliului…