Un român care a mers la prostituate și-a găsit soția încercând să ademenească un client Un roman stabilit in Italia a mers intr-o seara, dupa mai multe pahare cu un prieten, la prostituate. A dat chiar peste soția lui, in timp ce incerca sa ademeneasca un client. Un cetațean italian in varsta de 32 de ani a fost condamnat zilele trecute la trei ani de inchisoare de o instanța din Roma, pentru talharie, rapire si alte violente. Infracțiunea pentru care va ajunge dupa gratii are legatura cu o intamplare halucinanta petrecuta in 2019. Italianul s-a imprietenit cu un coleg roman de munca de aceeași varsta. Cei doi, domiciliați in Frosinone, localitate situata la aproximativ 100 de kilometri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

