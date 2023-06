Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, centralele pe peleți au caștigat tot mai multa popularitate ca opțiune de incalzire eficienta și sustenabila. Aceste sisteme de incalzire utilizeaza peleți, un combustibil regenerabil obținut din resturi de lemn, oferind numeroase beneficii atat din punct de vedere economic, cat și ecologic.…

- OMV Petrom a anunțat la inceput de an contribuții record la bugetul statului roman in 2022, de circa 20 miliarde de lei, din care 19 miliarde de lei reprezinta taxe și impozite (taxe pe munca, TVA, accize, redevențe) și 1 miliard de lei dividende pentru participația deținuta de statul roman in aceasta…

- In calitate de for decizional, Camera Deputaților a votat, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care reglementeaza acordarea suplimentara a unei indemnizatii de gratitudine invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi. Scopul inițiativei legislative il reprezinta acordarea acestei noi indemnizatii…

- Razboi in Ucraina, ziua 453. Miniștrii de Externe din UE se intalnesc luni, la Bruxelles, pentru a discuta despre crizele din Ucraina și Sudan. La intalnire va participa și ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

- Un șofer roman a renunțat la mașina electrica pe care a cumparat-o in urma cu doar un an, iar mai apoi a ținut sa se laude cu faptul ca a trecut inapoi la o varianta pe motorina, lucru care ii permite un lux nou: sa dea drumul la aerul condiționat. Șoferul ar fi renunțat la o mașina care este foarte…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind aprobarea semnarii Acordului de Sprijin intre Statul roman si Societatea Nationala Nuclearelectrica SA pentru Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, anunța vineri Administrația Prezidențiala.

- Eveniment tragic in Piatra Neamt, marti, 28 martie. O persoana a ars de vie intr-o centrala dezafectata situata pe strada Progresului. „Prin apel la 112, la ora 18.58, pompierii au fost inștiințați de o un cetațean despre faptul ca se observa o persoana care arde intr-o centrala dezafectata, situata…