- Un bloc din centrul Stockholmului a fost avariat de o explozie puternica. Imagini difuzate in cursul noptii de duminica spre luni surprind o fatada avariata a unui imobil, cu intrarea demolata si geamuri sparte.Mai multe masini din apropierea cladirii au fost de asemenea atinse de deflagratie,…

- Operatiune de amploare a politistilor spanioli care a vizat o retea de prostitutie cu ramificatii in Romania. Anchetatorii au descoperit fete racolate la noi in tara, unele minore, tinute prizoniere in Barcelona. Tinerele erau obligate sa se drogheze, iar in casele proxenetilor s-au gasit arme si cocaina.…

- Zeci de oameni au fost raniți, duminica, intr-un accident in lanț produs pe o autostrada in Virginia. In carambol au fost implicate 63 de vehicule, scrie Reuters. Accidentul s-a produs duminica dimineața, la aproximativ 80km sud-est de Richmond și pe tot parcursul zilei circulația pe drumulinterstatal…

- Înaintea meciului cu Spania din preliminariile Euro 2020, fara nicio miza pentru tricolori, Nicolae Stanciu a vorbit despre cum ar trebui sa joace România cu echipele valoroase. Jucatorul de la Slavia Praga considera ca tricolorii ar trebui sa alerge mai mult pentru a suplini lipsa de valoare.…

- Iulian Chrita, 52 de ani, a fost condamnat pentru implicarea intr-o retea mafiota de furturi cu carduri, dar sustine intr-un interviu acordat GSP ca a fost nevinovat! "Un an si noua luni, fara sa am nici cea mai mica vina! E o perioada la care nu vreau sa ma mai gandesc. Daca as putea face…

- Stabilit de peste un deceniu la Barcelona, fostul internațional și ex-capitan al Rapidului, Iulian Chirița, ofera de la distanța rețeta pentru a trece de suedezi și a lupta apoi cu calificarea pe masa in ultimul meci al preliminariilor, la Madrid. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora…

- Nicolae Stanciu este jucatorul roman care s-a intalnit in aceasta toamna, de doua ori, cu Messi & Co.. Echipa sa de club, Slavia Praga, calificata in grupele Ligii Campionilor, a disputat deja dubla cu Barcelona, iar Stanciu a evoluat in ambele partide, anunța MEDIAFAX.In meciul jucat…