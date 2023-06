Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 73 de ani a fost agresata, pe o strada din Arad, de catre un polițist. Scenele incredibile au fost surprinse de camerele de supraveghere din zona. Din imagini se poate observa ca acțiunea a fost premeditata. Victima a depus plangere la Parchet.

- Impact puternic intre doua autoutilitare pe autostrada Vestului. Un barbat in varsta de 54 de ani a condus o autoutilitara pe A1 Deva-Nadlac- Calea1 dinspre Margina spre Timișoara, iar la km 494+400, Remetea Mare, sensul Timișoara – Arad a intrat in coliziune cu o alta autoutilitara care se deplasa…

- Accidentul mortal a avut loc miercuri, 19 aprilie, in comuna Letcani, și a fost cauzat de o greseala a soferului camionului: la o trecere de pietoni, acesta nu s-a uitat bine in unghiul mort, adica in partea din fata a cabinei, unde vizibilitatea este zero, scrie Ziarul de Iași, care a publicat imaginile…

- Duminica trecuta, milioane de creștini au sarbatorit invierea Fiului Domnului. Catolici, protestanți și alte rituri creștine. Alte milioane, mai puține, se pregatesc sa faca același lucru in duminica ce vine. Daca am intreba vreo AI acum, cine are dreptate, care ar fi raspunsul? Pentru ca lumea creștina…

- Imagini video cu un incident petrecut in urma cu un an si jumatate, care il are in prim plan pe presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu, fac valva pe internet si nu numai. Politicianul ameninta, injura si agreseaza un politist local.

- Cazul infiorator a avut loc intr-un cartier din Alba Iulia, in apartamentul in care barbatul de 27 de ani statea cu chirie. Acolo obișnuia sa-și petreaca weekend-urile alaturi de fiul sau de un an dupa desparțirea de mama copilului. Ultima vizita s-a transformat insa intr-o tragedie. Dupa un schimb…

- Polițiștii de la Gura Humorului au continuat cercetarile intr-un caz de furt din locuința comis in prima zi a acestui an, in satul Valea Moldovei, fapta ramasa cu autori cunoscuți.Cel mai vechi client al polițiștilor din zona Gura Humorului, Viorel Simerea, in varsta de 44 de ani, a fost pus sub ...