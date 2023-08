Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol anunta marti numirea lui Stefan-Andrei Lința, adjunct al inspectoratului general al Politiei Romane, in functia de director executiv adjunct al Agentiei Europol. Sindicatul arata ca este regretabil ca aceasta veste importanta pentru Romania nu a primit atentia pe care o merita din…

- Sindicatul Europol anunta marti numirea lui Stefan-Andrei LINTA, adjunct al inspectoratului general al Politiei Romane, in functia de director executiv adjunct al Agentiei Europol. Sindicatul arata ca este regretabil ca aceasta veste importanta pentru Romania nu a primit atentia pe care o merita din…

- Pentru ca este o realitate cu care ne confruntam in fiecare zi, iar consumul de droguri pare sa fi scapat de sub control, am venit la laboratorul central de analiza si profil a drogurilor, ni s-a permis accesul, vom sta de vorba cu cei mai buni specialist ai Poliției Roane sa intelegem ce li se vine…

- In ultimii cinci ani, ​conducatorii de trotinete electrice din Romania au provocat peste 2.600 de accidente, arata datele Inspectoratului General al Poliției Romane. Dintre acestea, cele mai multe au fost in Capitala.

- Conducatorii de trotinete electrice din Romania au provocat peste 2.600 de accidente in ultimii 5 ani și primele 6 luni din acest an, cele mai multe fiind in București, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Galați, consecințele fiind 20 de morți, 373 de raniți grav și 2363 de raniți ușor, arata datele Inspectoratului…

- Cinci transportui agabaritice vor pleca astazi, pe 25 iulie 2023, in tara. Unul dintre aceste transporturi va pleca din Poarta 7 a Portului Constanta in aceasta seara, la ora 20:30. Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 25 iulie 2023, se vor…

- Aplicatia gratuita care vine in sprijinul victimelor violentei domestice, Bright Sky RO, a fost folosita de aproximativ 88.000 de ori in Romania de la lansare. „De la lansare si pana in prezent, aplicatia si pagina web asociata acesteia au fost utilizate de aproape 88.000 de ori de victime ale violentei…

- Intr-un comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) se atrage atentia asupra faptului ca a fost sesizata o noua modalitate de comitere a fraudelor online, prin asumarea de catre anumiti indivizi a identitatii unor personalitati publice si convingerea victimelor sa investeasca…