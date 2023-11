Stiri pe aceeasi tema

- CUMPLIT… Un copil de numai 5 ani, din comuna Voinești, a ajuns la spitalul din Barlad in stare grava, cu splina rupta, iar medicii l-au bagat imediat in sala de operație. Cel care l-ar fi snopit pe micuț in bataie este chiar tatal, un individ in varsta de 43 de ani. Norocul copilului a fost […] Articolul…

- GHINION… In aceasta dupa amiaza, in satul Lațești , orașul Murgeni, un barbat de 56 de ani s-a ales cu traumatism facial, produs accidental cu un flex. Pe romanește, omul și-a scapat flexul, lucrand acasa, peste partea stanga a feței! Imediat a fost trimisa o ambulanța SAJ B2 din Murgeni, care a gasit…

- WEEK-END FOLK… Folkistii barladeni, membri ai Grupului „Ecou”, coordonati de profesorul Cornel Plesu, au avut onoarea de a participa la Festivalul National „Vasile Mardare”, de la Gura Humorului, la finalul saptamanii trecute. A fost un spectacol dedicat sarbatoririi a cinzeci de ani de la infiintarea…

- SCRUM… Detașamentul de pompieri Barlad intervine cu trei autospeciale și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuința din localitatea Zorleni, comuna Zorleni. Persoana care a apelat inițial la numarul unic pentru situații de urgența, 112 a declarat ca este…

- SCUMP, SCUMP… La CLM Barlad se va analiza necesitatea imbunatatirii aspectului peisagistic al Gradinii Publice prin completare cu material vegetal in spatiile verzi. Consilierii locali vor scoate circa 200 000 de lei din bugetul local, pentru acest proiect! Totul este planificat ca urmare a implementarii…

- PE PODIUM… Rezultate bune pentru rugbistele de la Clubul Sportiv Scolar (CSS) Barlad in etapa a cincea a Campionatului National de rugby 7s feminin – junioare, desfasurata zilele trecute in localitatea Mihai Viteazu, judetul Cluj. Sportivele CSS – Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Barlad au facut parte…

- IRESPONSABIL… Un barbat din comuna Dranceni, care, cel mai probabil, a chefuit in avans de Sfanta Marie Mica, s-a urcat la volan și, in localitatea Poganești, a luat inainte un cap de pod. Cand a fost testat de polițiști, șoferul de 35 de ani s-a dovedit a fi beat crița, cu o alcoolemie de 1,18 […]…

- NOUTAȚI COVID!… Rata de incidența a cazurilor Covid-19 in Barlad in aceasta luna August, care se incheie, este de 0.13 cazuri la mia de locuitori / 14 zile. Aceste date sunt valabile pentru ziua de Marți, 29 August 2023. Acesta rata reprezinta o creștere ( +30%) fața de ziua anterioara, cand rata incidenței…