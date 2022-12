Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea unui operator economic din judetul Giurgiu a fost suspendata pentru sase luni de catre comisarii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) dupa ce in magazinul respectiv au fost descoperite mezeluri mucegaite, dar si alimente depozitate pe jos. Un control facut…

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au inchis pentru o perioada de șase luni agentia de turism Bonjour din Capitala, pentru ca nu a restituit contravaloarea pachetelor turistice contramandate si a continuat sa vanda si sa anuleze curse de avion, anunța marți ANPC, intr-un comunicat de presa.…

- Procurorii DNA efectueaza percheziții, miercuri, in birourile Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor din București. Potrivit DNA, procurorii Secției de combatere a corupției efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarșirea unor infracțiuni de corupție…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a facut controale la depozitele de legume, fructe si cereale din Bucuresti si mai multe judete, fiind aplicate amenzi in valoare de aproape un milion de lei. ANSVSA a anuntt, vineri, ca a desfasurat, in perioada 12-13.10.2022,…

- Un celebru restaurant cu specific chinezesc din Capitala a fost inchis in urma unui control ANPC. Inspectorii au gasit insecte moarte, produse stricate sau depozitate incorect, dar si obiecte murdare.

- Piata volanta amplasata pe platoul Academiei Militare din Bucuresti a fost inchisa de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) dupa ce au fost gasite mai multe nereguli, printre care prezenta insectelor in vitrinele de prezentare a produselor alimentare, vanzarea carnii…

- Protecția Consumatorului a descins, pentru a doua oara in ultimele trei luni, in depourile CFR din București. Rezultatul: 9 garnituri de tren oprite de la funcționare și amenzi de 30.000 de lei pentru extrem de multe nereguli, precum scaune murdare, grupuri sanitare neigienizate, praf in instalatiile…

- Inspectorii ITM București au depistat o companie din domeniul transportului de persoane care avea 827 de persoane care lucrau fara contracte de munca. Societatea a primit amenda maxima de 200.000 de lei. ”Inspectorii de munca au depistat un angajator din Bucuresti, cu activitate in domeniul transportului…