Stiri pe aceeasi tema

- IKEA Romania anunța inchiderea temporara a celor doua magazine incepand de vineri, 20 martie, ora 18:00, ca masura de precauție impotriva riscului continuu de COVID-19 informeaza mediafax.“Este o perioada ieșita din comun, iar prioritatea noastra absoluta este sa asiguram sanatatea și siguranța…

- IKEA Romania anunta ca inchide temporar cele doua magazine de la noi din tara, incepand de vineri, ora 18:00. Decizia este luata in contextul pandemiei de coronavirus, care a luat amploare in Romania, unde avem, pana acum, 277 de cazuri confirmate. Sara Del Fabbro, CEO IKEA Europa de Sud Est,…

- "Este o perioada iesita din comun, iar prioritatea noastra absoluta este sa asiguram sanatatea si siguranta clientilor si angajatilor. Am fost alaturi de acestia in toate aceste zile si am monitorizat indeaproape situatia, iar aceasta este decizia corecta pe care trebuie sa o luam in momentul de fata.…

- IKEA inchide temporar magazinele din Romania, incepand de vineri. Clienții pot face in continuare cumparaturi online IKEA Romania anunța inchiderea temporara a celor doua magazine incepand de vineri, 20 martie, ora 18:00, ca masura de precauție impotriva riscului continuu de COVID-19. “Este o…

- OMV Petrom S.A. OMV Petrom , cea mai mare companie de energie din Europa de Sud Est, a semnat un contract privind transferul a 40 de zacaminte onshore de titei si gaze din Romania catre Dacian Petroleum S.R.L., in contexul unui transfer de activitate.Transferul drepturilor si obligatiilor din acordurile…

- SAGA Festival vine in Romania pe 5-7 iunie 2020 si aduce pasionatilor de festivaluri si de concerte o experienta muzicala absoluta: peste 150 de artisti, 5 scene care vor gazdui show-uri din mai multe genuri muzicale, sustinute de-a lungul a 3 zile de concerte si de distractie! Evenimentul, care va…

- Surprinzator. O multinationala importanta din Romania recunoaste ca vrea ca salariile romanilor sa ramana mici. Mai mult, atrage atentia ca tara noastra isi pierde din competivitate in fata altor tari din zona. Romania isi pierde din competitivitate in fata altor tari din Europa de Sud-Est in ceea ce…

- Romania isi pierde din competitivitate in fata altor tari din Europa de Sud-Est in ceea ce priveste investitorii straini, considera managerul pentru Romania al concernului german Continental, potrivit RRA.In opinia sa cresterile de salarii impuse de autoritati nu au tinut pasul cu cresterea…