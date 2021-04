Renumitul dirijor Razvan Metea a murit la 43 de ani, fiind infectat cu coronavirus. Acesta a dezvoltat o forma severa a bolii. Dirijorul din Cluj-Napoca a stat mai multe saptamani la terapie intensiva. Razvan Metea a stat in coma. Medicii spun ca decesul a venit in urma complicațiilor aparute. Razvan Metea a fost profesor universitar și dirijorul orchestrei simfonice a Academiei de Muzica “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. The post Un renumit dirijor roman a murit infectat cu Covid-19 la varsta de 43 de ani appeared first on Puterea.ro .