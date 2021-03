Cu fața desfigurata de umflaturi și de rani, cu trupul slabit de un atac de apoplexie, in acea zi, regele uzurpator, Henric al IV-lea, a murit la varsta de 46 de ani, regretandu-și trecutul. Nepot al lui Eduard al III-lea, Henric s-a nascut la Castelul Bolingbroke, astfel ca, in epoca (ca și in opera lui […] The post Un rege uzurpator iși intalnește Creatorul (1413) first appeared on Suceava News Online .