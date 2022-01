Un regal: Ce aduce prima seară de luni din Noul An la Teatrul Național din București Prima seara de luni din Noul An aduce la Sala Ion Caramitru a Teatrului Național un regal, pentru iubitorii de teatru și film, ȋn general, și pentru cei care ȋl ȋndragesc pe Horațiu Malaele, ȋn mod special. Pe 3 ianuarie, maestrul Malaele ȋnvita publicul la binecunoscutul spectacol “Mascariciul,” dar și la vizionarea filmului artistic “Luca,” a carui regie o semneaza. Evenimentul gazduit la Sala Ion Caramitru a Teatrului Național va ȋncepe la ora 19.00, iar biletul pentru spectacol include și accesul la vizionarea filmului. “Mascariciul” este o adaptare-bijuterie dupa Cehov, realizata chiar de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Socaciu a murit astazi, 27 decembrie, la varsta de 68 de ani. Artistul a lasat in urma sa o mulțime de compoziții, de piese muzicale de mare valoare. A avut o cariera de admirat in muzica, dar se știe ca acesta s-a implicat și in politica. Aproximativ 50 de ani Victor Socaciu i-a dedicat muzicii.…

- Expoziție de felicitari cu vanzare Pe 8 decembrie, de la ora 17.00, la Galeria Rotenberg-Uzunov, Asociația Culturala pentru Sprijinirea Artelor Frumoase (ASAF) și Asociația Aripi Spre Viața au lansat campania umanitara #strangemunmilion , punand in vanzare felicitari de Craciun tiparite cu 30 de ani…

- „A-a-aye, I’m on vacation Every single day cause I love my occupation A-a-aye, I’m on vacation If you don’t like your life, then you should go and change it”, sunt versurile piesei.Șeful PNL a povestit intr-un podcast ca este un fan al cafelei, un stimulent la prima ora pentru el. „Imi place espresso…

- Pentru prima data, Voltaj lanseaza o piesa de la inalțime! In timpul zborului Montreal – București, toți cei care vor fi la bord vor asculta in premiera „Anotimpuri”, o colaborare cu Vali Sterian, regretatul muzician, cantareț și compozitor roman de muzica folk și rock. Produsa și reorchestrata de catre…

- NANE lanseaza ultima piesa drept single, inainte de marea lansare a albumului “CORDIAL” de pe 10 Decembrie. Piesa “BUCUREȘTI” este inspirata din celebrul refren “Fetițe dulci ca-n București”. Stilul R&B abordat pe acest nou album este regasit și in “BUCUREȘTI”. Ca stare generala, piesa este chill, relaxata…

- Smiley, in varsta de 38 de ani, s-a nascut in Pitești, acolo unde a și crescut pana s-a mutat in București. Artistul a muncit in ultima perioada la un proiect special, iar Gina Pistol l-a ajutat și l-a susținut in tot acest timp. Smiley a lansat astazi primul episod din serialul sau muzical, „Mai mult…

- Premiera celei mai noi montari a celebrei piese de teatru a lui Mihail Sebastian, “Steaua fara nume”, este programata pentru data de 29 noiembrie, la București. Evenimentul va fi gazduit la Teatrul Național, Sala Ion Caramitru. Piesa ii are in distribuție pe Diana Roman, Vlad Zamfirescu, Adrian Titieni,…

- Un corporatist difuzat de cele mai importante radiouri din Romania. Suna atipic pentru industria de showbiz autohtona. Amedeo Chiriac (23 de ani), un tanar din Calarași care a venit la București pentru a studia la SNSPA și a-și urma visul in muzica, intorcand scaunele la Vocea Romaniei, a reușit sa…