- Alba, Arad si Arges sunt judetele cele mai afectate de seceta Foto: antenasatelor.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Suprafata agricola afectata de seceta a depasit 630 de mii de ha în 37 de judete, potrivit datelor publicate joi de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. …

- Meciul de cricket dintre Anglia și Africa de Sud, disputat la Londra, a fost primul eveniment public nelegat de proclamarea noului rege al Marii Britanii, Charles al III-lea, in care a fost intonat imnul „God Save the King”, care inlocuiește dupa 70 de ani „God Save the Queen”, scrie Gazeta Sporturilor…

- Sony a anunțat ca va mari prețurile pentru PS5 in Japonia , China, Australia, Mexic, Canada, Marea Britanie și restul Europei. Pe batranul continent, scumpirea va fi de 10%, in timp ce in Marea Britanie un PlayStation 5 va costa cu 6% mai mult. Compania da vina pe inflație și pe presiunea exercitata…

- Seceta in Romania: peste 350.000 de hectare afectate, in 33 de județe, inclusiv Alba. Situația pe culturi agricole Suprafata totala afectata de seceta pana in prezent se ridica la 351.700 hectare (ha) in 33 de judete, mai mult de jumatate fiind cultivata cu grau si triticale, informeaza marti Ministerul…

- Circa 100 de vulturi si o hiena au fost otraviti de braconieri in Parcul National Kruger din nord-estul Africii de Sud, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Parcurilor Nationale din Africa de Sud (SANParks), relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Suprafata terenurilor agricole calamitate de seceta, pentru care s-au intocmit procese-verbale de constatare a pagubelor, a ajuns joi la 329.680 de hectare, a anunțat Ministerul Agriculturii. Situatia suprafetelor cu culturile calamitate se raporteaza zilnic pe baza proceselor verbale de constatare…

- Cu toții am auzit despre Marea Resetare, dar pe langa aceasta un termen nou a inceput sa fie „vehiculat”: Marea Inlocuire. Despre aceasta in urma se spune ca nu exista și ca tot acest fenomen nu presupune altceva decat minciuni și teorii ale conspirației. Dar pana aici sa vedem despre ce e vorba. Un…