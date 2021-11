Un râu sacru din India a fost acoperit cu o spumă toxică. Hindușii continuă să se scalde în apele otrăvite Un strat de spuma toxica a acoperit raul Yamuna, un afluent al fluviului sfant Gange, din India, in timp ce hindușii s-au adunat pe malurile sale pentru un festival religios. Unii dintre oameni s-au scaldat in apele otravitoare. Spuma alba, rezultatul unui amestec provenit din canalizare și deșeuri industriale, s-a format in ultima saptamana, pe […] The post Un rau sacru din India a fost acoperit cu o spuma toxica. Hindușii continua sa se scalde in apele otravite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

