Un raton aflat pe mijlocul drumului a blocat traficul la o oră de vârf, în Germania Un raton a provocat un blocaj de trafic pe Landesstrase 74 (L74), langa Solingen, landul Renania de Nord-Westfalia, dupa ce s-a „instalat” confortabil in mijlocul drumului, scrie Bild.Incidentul s-a petrecut joi, 19 octombrie. Animalul a fost raportat pe mijlocul drumului in jurul orei locale 8.30 și nimic nu l-a putut convinge sa renunțe la locul comod. Șoferii nu au avut altceva de facut decat sa cheme poliția.Cu toate acestea, ofițerii nu au știut cum sa procedeze astfel incat sa faca razatoarea sa se plece. Au decis sa redirecționeze pe un drum secundar.Un membru al pompierilor voluntari a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

