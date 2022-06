Stiri pe aceeasi tema

- Un rapper a fost injunghiat mortal la o petrecere in estul Londrei. Polițiștii cred ca atacul sau evenimentele care au dus la injunghiere ar fi putut fi filmate și a cerut persoanelor care au vazut incidentul sa ia legatura cu Poliția, anunța Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ■ un individ din comuna Dragomiresti a fost condamnat pentru comitera mai multor infractiuni ■ intre ele a fost si uciderea animalelor cu intentie ■ Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Stefan cel Mare au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis pe numele unui tanar,…

- Un barbat din judetul Gorj si-a injunghiat sotia, de care era despartit si care locuia separat. Victima a fost transportata la spital, dar nu a mai putut fi salvata. Dupa comiterea faptei, barbatul a mers la locuinta sa si s-a spanzurat, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, atacatorul l-a ranit si pe barbatul care o insotea pe fosta concubina.„In fapt, s-a retinut ca, in data de 29.04.2022, in jurul orei 21,11, pe raza localitatii Oravita din judetul Caras-Severin, respectiv in parcul din fata…

- Trei femei și un barbat au fost gasiți morți, in urma unor sesizari de tulburare a ordinii publice la o proprietate din Bermondsey, din sudul Londrei, in jurul orei locale 1.40, in noaptea de duminica spre luni, a anunțat Poliția Metropolitana. Un barbat a fost arestat. Toate cele patru persoane au…

- Trei femei și un barbat au fost gasiți morți, in urma unor sesizari de tulburare a ordinii publice la o proprietate din Bermondsey, din sudul Londrei, in jurul orei locale 1.40, in noaptea de duminica spre luni, a anunțat Poliția Metropolitana.

- Un tanar de 19 ani din Ohio și-a ucis fratele in varsta de 11 ani, asta dupa ce l-a injunghiat pana la moarte, iar apoi a anunțat autoritațile. Familia a marturisit ca adolescentul sufera de boli mintale de ani de zile, iar acesta ar fi motivul pentru care a recurs la savarșirea faptei.

- Alin ar fi fost INJUNGHIAT MORTAL inainte de incendiul devastator din Marea Britanie: Un barbat a fost arestat marți dupa-amiaza Alin ar fi fost INJUNGHIAT MORTAL inainte de incendiul devastator din Marea Britanie: Un barbat a fost arestat marți dupa-amiaza Noi detalii ies la iveala in cazul morții…