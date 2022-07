Un pui de delfin, salvat după ce a eşuat pe plaja din Mamaia. Mamiferele, afectate grav de războiul din Ucraina A fost mobilizare generala, marți seara, pe malul marii pentru salvarea unui pui de delfin, eșuat in stațiunea Mamaia. Mamiferul s-a apropiat de mal si risca in orice moment sa moara. Cațiva turiști aflați pe plaja i-au anunțat pe salvamari si impreuna au incercat sa impinga delfinul catre larg. Intre timp s-a sunat la 112, […] The post Un pui de delfin, salvat dupa ce a esuat pe plaja din Mamaia. Mamiferele, afectate grav de razboiul din Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata, duminica, in Rusia, relateaza The Guardian. Nu a fost facuta nicio declaratie oficiala cu privire la motivele arestarii ei, dar…

- Iranul mentine acorduri pe teme de aparare cu Rusia, dar nu va ajuta Moscova in razboiul din Ucraina, a declarat ministrul de Externe iranian, Hosein Amir Abdolahian, care a avertizat in același timp ca administratia de la Teheran „va evita orice actiune care ar putea duce la o escaladare” si ca „va…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutoare a Romaniei, in valoare de 60,7 milioane de euro (300 de milioane de lei), pentru sprijinirea intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in domeniul transportului rutier de marfuri si persoane, in contextul razboiului din Ucraina, a transmis executivul…

- Razboiul cu Ucraina, l-a adus pe Vladimir Putin in centrul atenției pe tot mapamondul. In templele Japoneze au inceput sa apara papușile Voodoo cu chipul lui Putin. Japonezii cred ca astfel de papuși sunt folosite pentru a provoca blesteme puternice. #Voodoo dolls with #Putin's face began to appear…

- Primarul general al Capitalei Nicușor Dan a explicat, luni, de ce nu a putut sa ia masuri pentru avariile din reteaua de termoficare, pe care le va rezolva, pana la sfarsitul mandatului sau. Ghinion, cum e o vorba celebra a președintelui Klaus Iohannis. Pe langa motivele „istorice” invocate mereu, edilul…

- Generalul și fostul comandant al Forțelor Aeropurtate Vladimir Șamanov, cunoscut pentru brutalitatea cu care a condus operațiunile militare din Cecenia, a declarat intr-un interviu pentru televiziunea rusa ca razboiul din Ucraina ar putea dura intre 5 și 10 ani. Potrivit lui Șamanov, „demilitarizarea”…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) anunța ca orașul – port Mariupol, complet distrus in urma invaziei Rusiei, se confrunta cu un posibil focar de holera, din cauza lipsei apei și a calitații acesteia. Managerul de incidente al Organizației Mondiale a Sanatații pentru Ucraina, dr. Dorit Nițana, a…

- Eșecul militar al Rusiei in tentativa de cucerire a capitalei Ucrainei era inevitabil pentru ca, in ultimii ani, trupele rusești nu s-au mai confruntat cu un inamic puternic, spune un fost mercenar care a luptat alaturi de armata Moscovei ca parte a Grupului Wagner (așa-zisa armata privata a lui Vladimir…