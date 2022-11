Un protest antiguvernamental are loc la Ambasada Iranului din Londra Traficul in cartierul exclusivist Kensington a fost oprit sambata (19 noiembrie), cand sute de oameni s-au alaturat unui protest antiguvernamental ce se ține in fața la Ambasada Iranului din Londra. Poliția anti-revolta s-a grabit la fața locului pentru a securiza ambasada Iranului, in timp ce protestatarii s-au urcat pe structurile de afara, potrivit Reuters. Protestatarii au scandat sloganuri impotriva guvernului iranian și in sprijinul drepturilor femeilor. Unii de la demonstrație au ținut pancarte cu numele lui Mahsa Amini, in varsta de 22 de ani, a carei moarte in timp ce se afla in custodia… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Hong-Kong au crescut masurile de control asupra mulțimilor dupa tragedia produsa la Seul, in weekend. Poliția din Hong Kong a implementat un flux de pietoni „unidirecțional” pentru a ajuta la gestionarea mulțimilor de petrecareți luni (31 octombrie), dupa o busculada mortala in Coreea de Sud, in…

- Mii de cehi au protestat vineri la Praga , cerand demisia guvernului de centru-dreapta pentru a permite organizarea alegerilor anticipate și solicitand discuții cu Rusia cu privire la aprovizionarea cu gaze inainte de iarna. Demonstrația organizata in piața principala din Praga, cu ocazia sarbatorii…

- Protestatarii au scandat cuvinte din melodia Baraye a cantarețului iranian Shervin Hajipour, la Universitatea din Iran, facuta populara in timpul demonstrațiilor actuale din țara, in care apare versul „ Pentru sora noastra”. Aceștia s-au adunat in fața Facultații de Inginerie de la Universitatea Shahid…

- Zeci de iranieni s-au adunat luni (17 octombrie) in apropierea consulatului Republicii Islamice la Istanbul pentru a marca aniversarea unei luni de la protestele declanșate de moartea lui Mahsa Amini, in varsta de 22 de ani, fiind in custodia poliției pentru moralitate, scandand sloganuri impotriva…

- In urma protestelor ample din Iran ce dureaza de cateva saptamani, Republica Islamica a publicat un raport medical care arata ca moartea lui Mahsa Amini ar fi legata de o „maladie”. Organizația de Medicina Legala a explicat cauza morții. Declarația prevede ca moartea tinerei de 22 de ani nu a fost cauzata…

- Asistenta umanitara britanica-iraniana, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, s-a filmat cum s-a tuns, taindu-și parul, in sprijinul protestelor din Iran pentru moartea unei tinere aflate in custodia poliției.Moartea lui Mahsa Amini, o tanara de 22 de ani, care a decedat in arest dupa ce a fost arestata de poliția…

- In inregistrarile video obținute de Reuters, se pot vedea oameni protestand in fața Universitații de Tehnologie Amirkabir din Teheran, in urma morții unei femei aflate in arest. Poliția iraniana a declarat luni (19 septembrie) ca decesul a fost un „incident nefericit”, a raportat o agenție de știri…

- Un super-iaht de 131 de picioare(40 de metri) s-a scufundat sambata (20 august) in Golful Squillace, la aproximativ noua mile marine(16,2 kilometri) in largul coastei italiene Catanzaro. Nava, arborand pavilionul Insulei Cayman, dar cu un echipaj italian, naviga de la Gallipoli la Milazzo, potrivit…