Un proiect de lege bipartizan oferă calea către rezidența legală pentru imigranții fără acte din SUA Reprezentanta republicana a Statelor Unite din Florida, Maria Salazar, a vorbit marți despre „Legea demnitații”, un proiect de lege bipartizan de reforma a imigrației la care a fost co-autor, menit sa legalizeze statutul pentru imigranții fara acte care traiesc in SUA. „ Aceasta nu este amnistia”, a spus Salazar, la o conferința de presa, in care a subliniat ca o cale propusa, pentru migranții care ar fi intrat ilegal in SUA, ar fi aceea de a deveni rezidenți legali, inclusiv sa plateasca aproximativ 5.000 de dolari in șapte ani. Calea catre rezidența legala este o fațeta a legislației propuse,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

