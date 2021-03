Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea Piemont, din nord-vestul Italiei, a decis, duminica, suspendarea administrarii vaccinului AstraZeneca, dupa ce un profesor a murit la o zi dupa ce a fost vaccinat, au anuntat autoritatile sanitare regionale, potrivit AFP.

- Barbatul de 47 de ani din Targu Jiu care a murit in 1 martie, la o zi de la vaccinarea impotriva COVID, fusese vaccinat cu ser AstraZeneca din lotul ABV 2856 oprit de la utilizare in Italia, a declarat vineri pentru HotNews.

- O femeie s-a salvat printr-o metoda inedita din mainile unui barbat care o agresa. Victima a sunat la 112 și a comandat o pizza. Incidentul s-a petrecut in Milano, Italia. Un barbat din Maroc in varsta de 25 de ani a fost arestat pentru ca ar fi agresat-o pe fosta sa partenera. Cei doi s-au desparțit…

- O femeie de 31 de ani din Italia s-a aruncat de pe un pod ținandu-și copilul in brațe. Femeia a murit in urma impactului, iar copilul, in varsta de un an și jumatate, a fost transportat in stare critica la spital, informeaza Mediafax , care citeaza Corriere della Sera. Tragedia s-a petrecut sambata…

- O femeie de 31 de ani a murit dupa ce s-a aruncat de pe un pod, cu copilașul sau de un an și jumatate in brațe. Incidentul s-a petrecut sambata seara in nordul Italiei. Copilul a supraviețuit, dar este in stare critica. Vezi și: Theodor Stolojan cere creșterea taxelor și impozitelor Femeia…

- Mario Draghi, noul prim-ministru al Italiei, a declarat ca executivul sau va fi “un guvern al protejarii mediului”, potrivit relatarilor din presa publicate la o zi dupa prima reuniune a cabinetului de ministri, transmite duminica dpa. “Guvernul nostru va fi unul care va proteja mediul”, ar fi declarat…

- Trei romani au fost arestati in Italia, in urma cu cateva zile, dupa ce au batut și au jefuit un batran de 84 de ani, informeaza observatornews.ro, care citeaza trevisotoday.it. Incidentul a avut loc la data de 2 august 2020, in Arcade, o comuna din provincia Treviso.Giovanni Coghetto, care abia iesise…

- O fata a murit prin asfixie in Palermo (Sicilia, in sudul Italiei) in timp ce participa la o provocare numita ''jocul cu esarfa'' de pe reteaua sociala TikTok, relateaza vineri AFP care citeaza media italiene. Antonella, in varsta de 10 ani, care participa la o ''blackout…