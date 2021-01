Stiri pe aceeasi tema

- Alerta! Noua tulpina a coronavirusului care circula in Marea Britanie inca din septembrie a fost confirmata și in Romania. Este vorba despre un barbat internat la spitalul Matei Balș din București. El a venit din Regatul Unit de curand. Persoana este infectata cu noua varianta a COVID-19 care circula…

- VSS Unity, avionul spatial Virgin Galactic dezvoltat de Richard Branson, va efectua sambata primul zbor demonstrativ cu echipaj uman. Daca testele vor fi un succes, aeronava urmeaza sa duca in spațiu primii turiști in anul 2021. Vehiculul VSS Unity va decola de pe aeroportul comercial construit special…

- O capsula cu primele mostre de pe suprafata unui asteroid, asteptata cu nerabdare de oamenii de stiinta, s-a intors pe Pamant sambata (duminica dimineata ora Japoniei), dupa o calatorie spatiala de peste 5 miliarde de kilometri, informeaza AFP si DPA. Agentia spatiala japoneza (JAXA) a declarat ca a…

- Ploaia de meteori din luna noiembrie, cunoscuta sub numele de Leonidele, va putea fi observata noaptea aceasta pe cerul din emisfera nordica, apogeul urmand sa fie in la primele ore ale dimineții, inainte de rasaritul soarelui. Ploaia de meteori poate fi observata in mare parte din luna noiembrie, dar…

- Romanii din diaspora primesc din ce in ce mai multe pachete de acasa. Din cauza restricțiilor de calatorie cauzate de pandemia cu noul coronavirus, mulți romani din strainatate nu s-au mai intors acasa de sarbatori. Numarul coletelor trimise de romani in strainatate a crescut, anul acesta, cu 35%. Coletaria.ro…

- Dupa ce a petrecut aproximativ doi ani in preajma asteroidului Bennu aflat in apropierea Pamantului, misiunea OSIRIS-REx a folosit un brat robotic pentru a aduna bucati de pe suprafata lui care vor fi trimise pe Terra pentru a fi studiate. Este prima data cand Agentia spatiala americana a adunat mostre…

- NASA a reusit sa colecteze, cu ajutorul misiunii de studiu OSIRIS-REx, probe de pe suprafata unui asteroid, in timpul unei manevre atent orchestrate, scrie NBC.Dupa ce a petrecut aproximativ doi ani in preajma asteroidului Bennu aflat in apropierea Pamantului, misiunea OSIRIS-REx a folosit…

- Costul estimat al pandemiei de COVID-19 pentru Statele Unite ale Americii se va ridica la 16.000 miliarde dolari, adica 90% din PIB-ul SUA. Estimarea a fost facuta de fostul secretar de al Trezoreriei Lawrence Summers și de economistul David Cutler de la Harvard. Aproximativ jumatate din costul estimat…